ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

03 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1394
EURO: 73.4690
Погода в городе Кирове:
днём:  +26...+28°C
вечером:  +23...+25°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

Вчера, 11:57 | Просмотров: 167 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Лагерь был построен в Слободском районе в 80-х годах силами работников и тренеров спортшколы № 3.
 
Несколько лет назад лагерь был закрыт. Земельный участок и расположенные здесь объекты инфраструктуры передали МУП «Горэлектросеть».
 
Предприятие провело большую работу по восстановлению фонда лагеря. Были снесены старые постройки жилых корпусов и на их фундаменте построены новые. В настоящее время лагерь законсервирован. И на его содержание лагеря ежегодно тратится более миллиона рублей.
 
Депутаты кировской городской думы осмотрели территорию лагеря и отметили, что условия пока не позволяют размещать здесь детей для отдыха и тренировок.
 
Вся спортивная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Футбольное поле заросло, лыже-роллерная трасса заброшена, старые корпуса непригодны для проживания.
 
Скважина не может использоваться для питьевых нужд, нет пирса и подъезда к воде, не работает канализация. Для того, чтобы начал функционировать детский оздоровительный лагерь, нужно вложить 35-40 миллионов рублей.
 
Вопрос о дальнейшей судьбе "Юности" остается на контроле депутатов. Как отметил заместитель председателя Кировской городской Думы Алексей Рябов, предстоит тщательно проанализировать затраты на его восстановление и содержание.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

11:01 03.07.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

16:54 02.07.2018


Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

14:12 02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

14:01 02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

13:22 02.07.2018


Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

12:11 02.07.2018


В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

11:57 02.07.2018


Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

Все новости

Вести. Кировская область

В Нововятске ремонтируют котельную

11:54 03.07.2018


В Нововятске ремонтируют котельную

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

10:18 03.07.2018


Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

10:17 03.07.2018


В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

В регионе обостряется противопожарная обстановка

10:16 03.07.2018


В регионе обостряется противопожарная обстановка

Количество жертв на водоемах области растет

10:15 03.07.2018


Количество жертв на водоемах области растет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские дети смогут отдыхать в оздоровительном лагере в Алуште.

01.10.2015


Кировские дети смогут отдыхать в оздоровительном лагере в Алуште.

Путевку в оздоровительный детский лагерь можно будет приобрести через сеть районных МФЦ.

16.02.2016


Путевку в оздоровительный детский лагерь можно будет приобрести через сеть районных МФЦ.

Полиция нашла подростков, сбежавших из загородного лагеря в Башарово.

21.06.2017


Полиция нашла подростков, сбежавших из загородного лагеря в Башарово.

Лагерь имени В. Дубинина в Алуште готов к приёму юных кировчан

14.06.2016


Лагерь имени В. Дубинина в Алуште готов к приёму юных кировчан

Поездка Никиты Белых в детский оздоровительный лагерь «Юность»

07.07.2011


Поездка Никиты Белых в детский оздоровительный лагерь «Юность»

Учения в лагере

07.07.2010


Учения в лагере

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх