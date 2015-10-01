Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

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Лагерь был построен в Слободском районе в 80-х годах силами работников и тренеров спортшколы № 3.

Несколько лет назад лагерь был закрыт. Земельный участок и расположенные здесь объекты инфраструктуры передали МУП «Горэлектросеть».

Предприятие провело большую работу по восстановлению фонда лагеря. Были снесены старые постройки жилых корпусов и на их фундаменте построены новые. В настоящее время лагерь законсервирован. И на его содержание лагеря ежегодно тратится более миллиона рублей.

Депутаты кировской городской думы осмотрели территорию лагеря и отметили, что условия пока не позволяют размещать здесь детей для отдыха и тренировок.

Вся спортивная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Футбольное поле заросло, лыже-роллерная трасса заброшена, старые корпуса непригодны для проживания.

Скважина не может использоваться для питьевых нужд, нет пирса и подъезда к воде, не работает канализация. Для того, чтобы начал функционировать детский оздоровительный лагерь, нужно вложить 35-40 миллионов рублей.

Вопрос о дальнейшей судьбе "Юности" остается на контроле депутатов. Как отметил заместитель председателя Кировской городской Думы Алексей Рябов, предстоит тщательно проанализировать затраты на его восстановление и содержание.