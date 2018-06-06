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Новости / Экономика

С 1 июля вступили в силу поправки в федеральный закон о долевом строительстве.

Вчера, 14:45 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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Министерство строительства Кировской области подготовило разъяснения по изменениям в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
 
С 1 июля на всех застройщиков распространяется обязательное банковское сопровождение сделок и расчетов. Теперь средства дольщиков защитят от растраты на специальных банковских счетах, здесь они будут храниться до окончания строительства объектов.
 
Деньги с эскроу-счетов застройщики будут получать только после того, как исполнят свои обязательства перед дольщиками и введут дома в эксплуатацию. Банк сможет контролировать и отказать в проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств застройщика.
 
С 1 июля 2019 года в России полностью откажутся от существующей системы привлечения денег граждан в строительство жилья. Такой срок переходного периода от долевого строительства к проектному финансированию определил Президент России Владимир Путин.
 
Также предусматривается создание единой информационной системы жилищного строительства на базе Дом.рф, где застройщики будут обязаны размещать информацию о правоустанавливающих документах на земельный участок, собственниках застройщика, разрешения на строительство жилых домов и иных объектов недвижимости.
 
В свою очередь, органы власти обязаны размещать в системе сведения о зарегистрированных договорах долевого участия, финансовой устойчивости застройщика, сведения о выявленных нарушениях и результаты проверок.
 
Сейчас в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, находятся 130 жителей Кировской области по 7 объектам.
 
Правительство региона следит за ходом строительства всех проблемных домов, в том числе тех, дольщики которых официально не признаны обманутыми.
 
По поручению губернатора Игоря Васильева в области приняты законы, дающие правительству возможность достраивать проблемные объекты, привлекая на конкурсной основе новые строительные компании.
 
Застройщики также могут предоставить денежные средства либо квартиры дольщикам в других домах.


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