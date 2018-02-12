Бывшего главу Юрьянского городского поселения за растрату и халатность оштрафовали на 400 тысяч рублей.

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Экс-глава Юрьянского городского поселения был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а также преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда).

В 2014 году глава поселения дал разрешения на заключение договоров социального найма с гражданами, не признанными малоимущими и нуждающимися в жилье. В итоге были нарушены права граждан, стоящих на учете в органах муниципалитета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Муниципальному образованию был причинен материальный ущерб в сумме 150 тысяч и 259 тысяч рублей соответственно.

Помимо этого, он осужден в совершении в ноябре 2015 года халатности, повлекшем отчуждение муниципальной квартиры в п. Юрья путем передачи гражданину, представившемуся родственником умершего нанимателя, который также не признан в установленном законом порядке малоимущим, и нуждающимся в жилом помещении.

Также в период с июля 2014 года по май 2017 года глава поселения не исполнил трех судебных решений, которыми на органы муниципалитета были возложены обязанности по проведению капитального ремонта жилого фонда Юрьянского городского поселения.

На основе собранной доказательственной базы СУ СК России по Кировской области и, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Юрьянского района, он признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области