В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

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Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя организации-застройщика, злоупотребившего полномочиями при строительстве многоквартирного дома.

63-летний гендиректор АО «Северовостокэнгергострой» обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

По версии следствия, генеральный директор компании с 2013 по 2017 год организовал заключение с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму более 183 млн. рублей.

Большая их часть была потрачена на строительство дома (130 млн. рублей). Оставшиеся деньги гендиректор направил на иные цели.

Также руководитель фирмы уклонился от регистрации одного из договоров и допустил двойную продажу квартир в строящемся доме. В результате один из дольщиков утратил право на получение квартиры.

В 2017 году строительство многоквартирного дома было возобновлено новой организацией-застройщиком уже без участия АО «Северовостокэнгергострой».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области