ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.4442
EURO: 73.3470
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

Вчера, 17:33 | Просмотров: 473 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя организации-застройщика, злоупотребившего полномочиями при строительстве многоквартирного дома.
 
63-летний гендиректор АО «Северовостокэнгергострой» обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).
 
По версии следствия, генеральный директор компании с 2013 по 2017 год организовал заключение с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму более 183 млн. рублей.
 
Большая их часть была потрачена на строительство дома (130 млн. рублей). Оставшиеся деньги гендиректор направил на иные цели.
 
Также руководитель фирмы уклонился от регистрации одного из договоров и допустил двойную продажу квартир в строящемся доме. В результате один из дольщиков утратил право на получение квартиры.
 
В 2017 году строительство многоквартирного дома было возобновлено новой организацией-застройщиком уже без участия АО «Северовостокэнгергострой».
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

15:29 10.07.2018


На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

14:50 10.07.2018


Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

14:43 10.07.2018


Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

13:20 10.07.2018


Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

13:00 10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

11:57 10.07.2018


В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

9:55 10.07.2018


Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Все новости

Вести. Кировская область

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

15:32 10.07.2018


В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

15:31 10.07.2018


В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

15:29 10.07.2018


В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

15:28 10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

10:47 10.07.2018


Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

22.09.2017


В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

28.08.2017


В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

В Кирове достроили дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

30.10.2017


В Кирове достроили дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

02.11.2017


В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх