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Новости / Экономика

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Сегодня, 14:43 | Просмотров: 85 | Версия для печати
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По итогам шести месяцев этого года в областной бюджет поступило 9 млрд 268 млн рублей из федерального бюджета.
 
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем помощи из федерального бюджета увеличился на 13%.
 
63% в структуре финансовой помощи составляют дотации. На софинансирование собственных расходных обязательств Кировская область получила 1 млрд 226,4 млн рублей субсидий и 711,1 млн рублей иных межбюджетных трансфертов.
 
Дотации предоставляются на исполнение собственных полномочий области, субвенции - на исполнение переданных государственных полномочий РФ, субсидии и иные межбюджетные трансферты - на софинансирование собственных полномочий региона.
 
В рамках 11 федеральных государственных программ Кировская область получила на софинансирование своих полномочий 1 млрд 929 млн рублей, из них 933,5 млн рублей направили на развитие сельского хозяйства.
 
Благодаря поступившим целевым средствам в регионе реализуются госпрограммы по развитию транспортной системы, здравоохранения и образования, социальной поддержки граждан и других сферах.
 
До конца текущего финансового года ожидается поступление финансовой помощи из федерального бюджета порядка 10 млрд рублей.


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