Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

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По итогам шести месяцев этого года в областной бюджет поступило 9 млрд 268 млн рублей из федерального бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем помощи из федерального бюджета увеличился на 13%.

63% в структуре финансовой помощи составляют дотации. На софинансирование собственных расходных обязательств Кировская область получила 1 млрд 226,4 млн рублей субсидий и 711,1 млн рублей иных межбюджетных трансфертов.

Дотации предоставляются на исполнение собственных полномочий области, субвенции - на исполнение переданных государственных полномочий РФ, субсидии и иные межбюджетные трансферты - на софинансирование собственных полномочий региона.

В рамках 11 федеральных государственных программ Кировская область получила на софинансирование своих полномочий 1 млрд 929 млн рублей, из них 933,5 млн рублей направили на развитие сельского хозяйства.

Благодаря поступившим целевым средствам в регионе реализуются госпрограммы по развитию транспортной системы, здравоохранения и образования, социальной поддержки граждан и других сферах.

До конца текущего финансового года ожидается поступление финансовой помощи из федерального бюджета порядка 10 млрд рублей.