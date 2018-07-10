ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.4442
EURO: 73.3470
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 72 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Рейтинг регионов по созданию «зеленых щитов» на территории России составили эксперты ОНФ.
 
На сегодня лесопарковые зеленые пояса созданы более чем в трети региональных центров.
 
Кировская область названа лидером по размерам «зеленого щита» Кирова - он составил 175 тысяч гектаров. Далее идут Ивановская область (свыше 71 тысяч гектаров), Тюменская область (более 66 тысяч гектаров).
 
В июне 2018 года постановлением правительства Кировской области были установлены внешние границы лесопаркового зеленого пояса в виде перечня координат - порядка 4,5 тыс. точек, материалы размещены на портале «ГИС Кировской области». За основу была взята особо охраняемая природная территория регионального значения «Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».
 
Сейчас ведется работа по уточнению внутренних границ и площади зеленого пояса, а также территорий, которые будут исключены из него: месторождения полезных ископаемых, объекты капитального строительства, полигоны ТБО и промышленные предприятия, градостроительные территории.
 
Работа по созданию «зеленого щита» в регионе проходит под руководством заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова.
 
Напомним, «Зеленый щит» - это единая экологически эффективная зона с особым природоохранным режимом, в которую входят леса и водные объекты. В пределах таких зон запрещается капитальное строительство (кроме турбаз и санаториев), сплошная рубка леса, размещение свалок, объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности, разработка месторождения полезных ископаемых.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

15:29 10.07.2018


На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

14:50 10.07.2018


Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

14:43 10.07.2018


Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

13:20 10.07.2018


Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

13:00 10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

11:57 10.07.2018


В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

9:55 10.07.2018


Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Все новости

Вести. Кировская область

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

15:32 10.07.2018


В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

15:31 10.07.2018


В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

15:29 10.07.2018


В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

15:28 10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

10:47 10.07.2018


Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

У областного центра появится свой "Зеленый щит"

04.10.2017


У областного центра появится свой "Зеленый щит"

В нашем регионе началась установка аншлагов с информацией о зеленой зоне

20.12.2017


В нашем регионе началась установка аншлагов с информацией о зеленой зоне

Зеленый щит

12.08.2016


Зеленый щит

В Кирово-Чепецком районе незаконно добывали полезные ископаемые.

06.07.2015


В Кирово-Чепецком районе незаконно добывали полезные ископаемые.

Запасы Костровского месторождения пойдут на ремонт дорог

11.05.2016


Запасы Костровского месторождения пойдут на ремонт дорог

Зелёная зона - особо охраняемая природная территория

30.07.2008


Зелёная зона - особо охраняемая природная территория

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх