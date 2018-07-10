Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

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Рейтинг регионов по созданию «зеленых щитов» на территории России составили эксперты ОНФ.

На сегодня лесопарковые зеленые пояса созданы более чем в трети региональных центров.

Кировская область названа лидером по размерам «зеленого щита» Кирова - он составил 175 тысяч гектаров. Далее идут Ивановская область (свыше 71 тысяч гектаров), Тюменская область (более 66 тысяч гектаров).

В июне 2018 года постановлением правительства Кировской области были установлены внешние границы лесопаркового зеленого пояса в виде перечня координат - порядка 4,5 тыс. точек, материалы размещены на портале «ГИС Кировской области». За основу была взята особо охраняемая природная территория регионального значения «Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Сейчас ведется работа по уточнению внутренних границ и площади зеленого пояса, а также территорий, которые будут исключены из него: месторождения полезных ископаемых, объекты капитального строительства, полигоны ТБО и промышленные предприятия, градостроительные территории.

Работа по созданию «зеленого щита» в регионе проходит под руководством заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова.

Напомним, «Зеленый щит» - это единая экологически эффективная зона с особым природоохранным режимом, в которую входят леса и водные объекты. В пределах таких зон запрещается капитальное строительство (кроме турбаз и санаториев), сплошная рубка леса, размещение свалок, объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности, разработка месторождения полезных ископаемых.