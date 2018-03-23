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Новости / Экономика

Легкоатлетический манеж в Кирове откроется в конце сентября.

Вчера, 16:03 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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Сроки сдачи легкоатлетического манежа «Вересники» обсуждались на рабочей встрече с участием руководства министерства спорта, управления площадных объектов «Газпром инвестгазификация» и представителей администрации города Кирова.
 
Строительство манежа подходит к завершению. На объекте закончили отделочные работы, произвели укладку спортивного покрытия и установили спортивное оборудование.
 
Специалисты наносят разметку на легкоатлетическое покрытие спортивной площадки, которая должна соответствовать требованиям международной ассоциации.
 
Манеж «Вересники» сможет претендовать на получение статуса сертифицированного объекта международной ассоциации легкоатлетических федераций. Сертификат дает право проводить на базе объекта межконтинентальных и международных соревнований, а также фиксировать установленные спортивные рекорды.
 
В России сертификат ИААФ имеют около 10 легкоатлетических объектов, в том числе московский стадион «Лужники».
 
Еще одним завершающим этапом подготовки объекта к открытию станет строительство дороги, ведущей к манежу. Ее планируют сдать 20 сентября.
 
Открытие объекта запланировано на конец сентября. Первые тренировки легкоатлетов состоятся уже 1 октября этого года.


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