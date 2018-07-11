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Новости / Экономика

В Кировской области запустили новое производство фанеры.

Вчера, 16:19 | Просмотров: 181 | Версия для печати
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В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и исполнительный директор Российского экспортного центра Алексей Тюпанов.
 
Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции - большеформатную продольную фанеру из березы.
 
- Мы даем официальный старт работе новых мощностей по выпуску березовой фанеры. Этот проект входит в число приоритетных для отрасли, суммарный объем инвестиций составил более 6 млрд рублей, в том числе на установку самого современного оборудования, обладающего высокой степенью автоматизации, - подчеркнул Денис Мантуров. - Запуск производства позволит предприятию нарастить выпуск поперечной фанеры, усилить свои позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, запуск новых производств в регионе - показатель эффективной работы правительства по повышению открытости и инвестиционной привлекательности лесной отрасли.
 
- В последнее время в Кировской области мы уже закрепили традицию - каждые полгода открывать новое производство в лесной отрасли. В декабре открывали первую очередь Мурашинского фанерного завода, сегодня состоялось долгожданное открытие второй очереди Вятского фанерного комбината. Для региона это еще 475 новых рабочих мест, рост налоговых отчислений в два раза и возможности для дальнейшего развития отрасли. Правительство региона всегда будет поддерживать инициативы инвесторов, которые готовы вкладываться в регион, в его инфраструктуру, выпускать конкурентоспособную продукцию. Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что вместе мы идем в правильном направлении, - сказал Игорь Васильев.
 
Глава региона напомнил, что сегодня в Кировской области успешно реализуются пять инвестпроектов в области освоения лесов, еще четыре признаны завершенными. В создание новых производственных мощностей, расширение и модернизацию вложено порядка десяти млрд рублей, создано около четырех тысяч рабочих мест.
 
Добавим, что этот масштабный инвестиционный проект включен в перечень приоритетных в сфере освоения лесов. Почти 70 % производимой в нашей стране березовой фанеры отправляется на экспорт. И в этом сегменте мировой экономики Россия является абсолютным лидером и обеспечивает три четверти глобального спроса.
 
Большеформатная березовая фанера широко используется в строительстве, мебельном производстве, транспорте и других сферах.


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