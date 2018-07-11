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Новости / Экономика

Темпы роста обрабатывающей промышленности Кировской области превысили среднероссийские.

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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11 июля 2018 года глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках визита в Кировскую область провел совещание с промышленниками региона.
 
В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства области Александр Чурин, главы ряда департаментов Минпромторга России, руководители профильных министерств и крупных промпредприятий.
 
Главными темами встречи стали экспортный потенциал, перспективы лесопромышленного комплекса и фармацевтики. Как отметил Денис Мантуров по итогам встречи, Кировская область в последние несколько месяцев демонстрирует хорошие темпы роста: в обрабатывающей промышленности показатели превышают средние по России.
 
Также предприятия региона удвоили объем поставок продукции на экспорт в сравнении с прошлым годом. Положительную динамику в этом направлении демонстрируют, в частности, фармацевтические компании в составе недавно созданного биотехнологического кластера.
 
- Мы пришли к выводу, что предприятия Кировской области могут пользоваться теми инструментами, которые есть у Российского экспортного центра. И в первую очередь это касается лесоперерабатывающих предприятий. Это и сертификация продукции на внешних рынках, и участие в выставках, которые организует РЭЦ и Минпромторг на международных площадках. Рассчитываем, что в ближайшее время региональный Фонд развития промышленности объединит усилия с федеральным ФРП и обеспечит более эффективную поддержку предприятиям в части предоставления льготных займов, - отметил Денис Мантуров.

Министр отметил также, что правительство региона двигается в правильном направлении, сосредоточившись на развитии традиционно сильных отраслей:
 
- Тот факт, что в индустриальный парк в Вятских Полянах, например, приходят инвесторы из Татарстана, достаточно сильного в плане инвестиционной привлекательности региона, говорит о том, что механизмы и инструменты, которые здесь используются - эффективны. Согласен с Игорем Владимировичем, что быть чемпионами во всем невозможно, нужна специализация. Лес, биотехнологии, фармацевтика, машиностроение - это те сферы, где у Кировской области есть перспективы и компетенции, кадровый потенциал - все то, что привлекает инвесторов.
 
В свою очередь Игорь Васильев отметил, что механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона уже отработаны на примере лесной отрасли.
 
- Два года назад мы поставили себе задачу - сделать лесную отрасль максимально прозрачной, привлекательной для инвесторов и максимально прибыльной для бюджета. Приняли серию законов, внедрили систему ГИС-лес - на одном сайте размещена вся возможная информация о лесном комплексе от перечня аукционных и занятых участков, до инвестпроектов и данных о руководителях лесничеств. Потенциальный инвестор видит всю информацию, может просчитать экономику проекта. Мы первые ввели электронные площадки для торговли лесосеками. Любой желающий без участия чиновника может выбрать для себя участок, подать заявку и выиграть аукцион. Сегодня регион - признанный лидер по информатизации лесной отрасли. Сейчас мы говорим и о проведении конкурсов, когда предприятия, обладающие необходимой производственной базой, трудовыми коллективами, будут претендовать на получение лесных участков в первую очередь, - отметил глава региона.
 
Подводя итоги встречи, Денис Мантуров обозначил, что все вопросы и предложения кировских промышленников были зафиксированы.


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