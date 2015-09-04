Выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» стали 2710 кировчан.

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Первое полугодие 2018 года стало богатым на события: презентация проекта «Волонтеры информационного общества» на окружном форуме «Наставник» в Ижевске, участие в специализированной выставке «Профессиональное образование», организация соревнований по компьютерному многоборью среди пенсионеров и другие.

Министерство информационных технологий и связи Кировской области, региональная сеть центров «Мои Документы» и администрации муниципальных образований организовали и провели 28 районных чемпионатов с участием 147 пенсионеров из самых разных уголков области.

Затем успешно прошел областной чемпионат. Благодаря качественной подготовке, в которую свой вклад внесли и волонтеры информационного общества, кировские пенсионеры завоевали «серебро» на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

Записаться в ряды волонтеров информационного общества или на курсы компьютерной грамотности можно по бесплатному номеру телефона 8 800 707 43 43 и на сайте проекта edu.mfc43.ru, а также в любом центре «Мои Документы» Кировской области.