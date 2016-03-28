В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

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Только в Октябрьском теруправлении выявлено 1609 нарушений Правил.

Среди самых распространенных - неочищенные от снега крыши, торговлю в неустановленных местах, раскопки ресурсных организаций, отсутствие ограждений стройплощадок.

Для устранения выявленных нарушений физическим и юридическим лицам направлено 724 предписания, проведено более 820 профилактических бесед. Более 85% нарушений были устранены до составления административных протоколов.

За первую половину 2018 года за данные нарушения административной комиссией вынесено штрафов на общую сумму 870 тысяч рублей. Все средства поступают в городской бюджет.