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Новости / Экономика

В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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Только в Октябрьском теруправлении выявлено 1609 нарушений Правил.
 
Среди самых распространенных - неочищенные от снега крыши, торговлю в неустановленных местах, раскопки ресурсных организаций, отсутствие ограждений стройплощадок.
 
Для устранения выявленных нарушений физическим и юридическим лицам направлено 724 предписания, проведено более 820 профилактических бесед. Более 85% нарушений были устранены до составления административных протоколов.
 
За первую половину 2018 года за данные нарушения административной комиссией вынесено штрафов на общую сумму 870 тысяч рублей. Все средства поступают в городской бюджет.


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