В Нолинске запретили эксплуатацию торгового центра.

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Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура Нолинского района с привлечением сотрудников МЧС провела проверку торгового центра «Тройка», расположенного в районном центре.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения закона. Также выяснилось, что здание торгового центра использовалось без разрешения надзорных органов на ввод в эксплуатацию.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием приостановить эксплуатацию здания торгового центра и обязать собственника устранить нарушения закона.

Нолинский районный суд запретил эксплуатацию здания торгового центра до получения разрешения на ввод его в эксплуатацию. Решение суда обращено к немедленному исполнению и пока не вступило в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области