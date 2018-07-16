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Новости / Экономика

До 1 сентября а Кирове сделают ямочный ремонт на 14 участках дорог.

Вчера, 15:07 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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В настоящее время определён перечень из 14 участков, где будет проведён ямочный ремонт и заделка аварийных выбоин.
 
Список составлен по обращениям граждан в администрацию города и к депутатам городской Думы.
 
Уже выполнен ремонт участка по ул. Воровского от Дерендяева до Октябрьского проспекта.
 
В плане - ямочный ремонт улицы Менделеева (в районе дома №12), ул. Заречной (в районе дома №5) и проезда от проспекта Строителей до улицы Ульяновской, - сообщили в ДДХ.
 
Аварийные выбоины будут ремонтировать на перекрёстках улиц Калинина, Воровского и Некрасова с улицей Попова, на ул. Юровской, Маклина, Упита, Красноармейской, Спасской, Проезжей, Волкова.
 
Отремонтируют также подходы к мосту на ул. Щорса и съезд с ул. Ленина на ул. Молодой Гвардии.
 
На ямочный ремонт выделено 2 миллиона рублей.


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