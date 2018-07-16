Подписание соглашения с предприятием «Нанолек»
В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Васильев, зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности ректора Медуниверситета Лев Железнов, а также гендиректор «Нанолека» Михаил Некрасов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это позволяет нам, заключив такого рода соглашение, завершить полный цикл разработки и изготовления лекарственных препаратов, который будет включать в себя весь процесс, от идеи до производства, а в этом цикле производства есть и подготовка кадров, и научные исследования, и исследования, которые проводятся с препаратами, в том числе, и в клинических условиях».
Создание кластера биотехнологий позволит производить отечественные лекарства, которые будут существенно дешевле, доступнее и надежнее импортных. Это - и возможность создавать высокотехнологичные рабочие места. Кроме того, впервые проводить исследования новых препаратов смогут преподаватели и студенты кировских вузов.
ЛЕВ ЖЕЛЕЗНОВ, И. О. РЕКТОРА КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Что хотелось бы подчеркнуть - речь идет не об одном препарате, речь идет о таком комплексном подходе, можем ставить вопрос о разработке самого широкого спектра огромного количества нозологий, благодаря такому кластерному взаимодействию и подписанию таких соглашений».
Отметим, что в Кировской области уже выпускаются вакцины от полиомиелита и гриппа, препараты для лечения ряда онкологических и редких заболеваний.
МИХАИЛ НЕКРАСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НАНОЛЕК»:
«Мы производители, готовы заказывать разработку этих препаратов, готовы проводить здесь исследования, и готовы производить после этого, мы здесь здорово продвигаемся вперед».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас получено второе свидетельство о территории опережающего социально-экономического развития - в Белой Холунице, и на очереди у нас Стрижи, Левинцы - в биотехнологическом кластере, мы эту работу планомерно продолжаем».
Добавим, что развитие биотехнологий и биофармацевтики – одно из ключевых направлений для промышленности региона.
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