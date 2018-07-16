Подписание соглашения с предприятием «Нанолек»

Поделиться новостью:

Сегодня состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона, медицинским университетом, ВятГУ, а также предприятием «Нанолек».В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Васильев, зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности ректора Медуниверситета Лев Железнов, а также гендиректор «Нанолека» Михаил Некрасов.Создание кластера биотехнологий позволит производить отечественные лекарства, которые будут существенно дешевле, доступнее и надежнее импортных. Это - и возможность создавать высокотехнологичные рабочие места. Кроме того, впервые проводить исследования новых препаратов смогут преподаватели и студенты кировских вузов.Отметим, что в Кировской области уже выпускаются вакцины от полиомиелита и гриппа, препараты для лечения ряда онкологических и редких заболеваний.Добавим, что развитие биотехнологий и биофармацевтики – одно из ключевых направлений для промышленности региона.