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Новости / Экономика

Кировчанка стала жертвой мошеннического онлайн-магазина.

Сегодня, 12:28 | Просмотров: 181 | Версия для печати
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63-летняя жительница г. Кирова решила купить холодильник и воспользовалась услугами онлайн-магазин.
 
Женщина оформила покупку на сайте и перевела за новый холодильник 13,5 тысяч рублей. Но как только перевод денег прошел, онлайн-магазин оказался недоступен.
 
На звонки на указанные на сайте номера телефонов никто не отвечал. Пенсионерке пришлось обратиться в полицию.
 
В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
 
Полиция рекомендует пользоваться услугами проверенных интернет-магазинов. До совершения покупки стоит изучать ценники других онлайн-магазинов на конкретный товар и читать отзывы покупателей.
 
по информации УМВД по Кировской области


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