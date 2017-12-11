Кировчанка стала жертвой мошеннического онлайн-магазина.

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63-летняя жительница г. Кирова решила купить холодильник и воспользовалась услугами онлайн-магазин.

Женщина оформила покупку на сайте и перевела за новый холодильник 13,5 тысяч рублей. Но как только перевод денег прошел, онлайн-магазин оказался недоступен.

На звонки на указанные на сайте номера телефонов никто не отвечал. Пенсионерке пришлось обратиться в полицию.

В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция рекомендует пользоваться услугами проверенных интернет-магазинов. До совершения покупки стоит изучать ценники других онлайн-магазинов на конкретный товар и читать отзывы покупателей.

по информации УМВД по Кировской области