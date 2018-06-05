В Кировской области уменьшилось количество налоговых деклараций с крупными доходами.

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В УФНС по Кировской области подвели итоги декларационной кампании по доходам за 2017 год.

Уменьшилось количество налоговых деклараций с крупными доходами.

По состоянию на 1 июля 2018 года было представлено 3 налоговых декларации с доходами свыше 1 млрд рублей. В прошлом году на аналогичную дату было представлено 4 налоговых деклараций с суммой налога к доплате почти в два раза ниже - 4,9 млн рублей.

Уменьшилось количество налоговых деклараций с сумой от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей: с 11-ти в предыдущем отчетном периоде до 6-ти в этом.

Количество налоговых деклараций, в которых заявлена сумма дохода от 100 до 500 млн рублей, увеличилось - с 37 до 40.

Также выросло количество деклараций с суммой от 10 до 100 млн. рублей - со 154 до 158 - и с суммой от 1 до 10 млн рублей. К аналогичному периоду прошлого года их количество составляло 4464, на 1 июля 2018 года - 5613.