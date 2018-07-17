Кировчанка купила в интернете косметику и лишилась 20 тысяч рублей.

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Жертвой мошенников стала 52-летняя кировчанка.

В феврале 2018 года женщина заказала через онлайн-магазин косметику из Тайланда. Кировчанка перевела на карту продавца более 20 тысяч рублей.

Но когда она попросила у "продавца" предоставить трек-номер для отслеживания, онлайн-ресурс заблокировал настойчивую покупательницу.

Тем не менее кировчанка надеялась, что заказ все-таки она получит. Подождав несколько месяцев, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причастные к преступлению разыскиваются.

Аналогичным образом жертвой интернет-мошенников стала другая кировчанка. Женщина заказала в онлайн-магазине холодильник. Но покупку так и не получила.

по информации УМВД по Кировской области