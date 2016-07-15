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Новости / Экономика

Жителя Кирова оштрафовали на 15 тысяч рублей за браконьерство.

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 179 | Версия для печати
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Инцидент произошел в мае текущего года. Житель г. Кирова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился на рыбалку на берег реки Вятки в мкр. Коминтерн.
 
Порыбачить он решил с помощью сети. В итоге браконьерским способом были добыты: щука в количестве 8 штук, окунь в количестве 6 штук (3 особи содержали икру), плотва в количестве 92 штук (41 особь с икрой); чехонь - 3 штуки (все с икрой), одного густера с икрой и 1 сопу с икрой.
 
Вся рыба в количестве 111 штук относится к ценным породам.
 
Своими противоправными действиями кировчанин причинил ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму 16 453 руб., в связи с чем, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
 
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 рублей.
 
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова


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