Прокуратура выявила нарушения при закупке бахил для КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр».

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В ходе проверки прокуратура Ленинского района города Кирова выявила нарушения закона, связанные с поставкой для нужд КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» изделий медицинского назначения (бахил) в рамках госконтракта.

Поставщик доставил бахилы в коробках, в каждой из которых заявлено по 3 тыс. пар. Но при выборном пересчете количества бахил в коробках оказалось только 1,7 тыс. пар.

В результате медучреждению был причинен ущерб на сумму не менее 60 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки дознавателем МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

по информации прокуратуры Кировской области