Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбуждены два уголовных дела в отношении начальника отдела материально-ресурсного обеспечения одного из министерств Кировской области.

Чиновник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в период 2016 - 2018 годов подозреваемый, будучи на госслужбе, фактически руководил одной из общественных организаций города.

Используя служебное положение, он предоставлял своему Обществу льготы и преимущества в заключении госконтрактов и договоров на оказание услуг и выполнение работ с учреждениями, подведомственными министерству.

Также за указанный период чиновник перечислил не менее 65 тысяч рублей бюджетных средств на счет аффилированной подозреваемому коммерческой организации по заключенным госконтрактам. Но фактически данные работы и услуги его Обществом выполнены не были.

По материалам УФСБ России по Кировской области, были возбуждены два уголовных дела. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

В кабинете и по месту жительства подозреваемого были проведены обыски, изъята необходимая документация. Чиновник активно сотрудничает со следствием.

Расследование уголовных дел продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области