В антимонопольной службе подвели итоги мониторинга за год

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Цены растут. В кировском УФАС установили, что увеличение розничных цен на отдельные продукты питания достигло 14%.



В Кировском Управлении Федеральной антимонопольной службы регулярно следят за динамикой цен на продукты повседневного спроса. Так яблоки у нас стоят на 14% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, курица подорожала на 10%, рыба на 6%. Рассказали в УФАС и о тех товарах, которые в Кировской области стоят дороже, чем в среднем по Приволжскому Федеральному Округу.Без изменений остались цены на яйца и макаронные изделия, снизились цены на гречневую крупу и сахарный песок. В Кировской области сейчас дешевле, чем в среднем по стране стоят помидоры, бескостная свинина, капуста и лук. Добавим, что цена продукты питания складывается из многих составляющих - времени года, стоимости бензина, объемов урожая. По оценкам Министерства Финансов Российской Федерации, ожидаемый уровень общей инфляции в этом году может составить 4%.