В антимонопольной службе подвели итоги мониторинга за год
ИРИНА МИЩИХИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТОВАРНЫХ РЫНКОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ КИРОВСКОГО УФАС:
«Цены выше на творог, как жирный, так и нежирный, на сметану, фарш мясной, сметану, яблоки, говядину бескостную».
Без изменений остались цены на яйца и макаронные изделия, снизились цены на гречневую крупу и сахарный песок. В Кировской области сейчас дешевле, чем в среднем по стране стоят помидоры, бескостная свинина, капуста и лук. Добавим, что цена продукты питания складывается из многих составляющих - времени года, стоимости бензина, объемов урожая. По оценкам Министерства Финансов Российской Федерации, ожидаемый уровень общей инфляции в этом году может составить 4%.
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31.01.2015