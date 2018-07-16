В Кирове отремонтировали 25 улиц.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в г. Кирове завершены работы и проведена приёмка 25 участков.
В настоящее время на 29 участках ведутся ремонтные работы, из них 17 находится в высокой степени готовности.
Начат ремонт на ул. Советской в Чистых прудах и ул. Верхосунской.
Напомним, что всего в рамках проекта в 2018 году в Кирове отремонтируют 89 участков улично-дорожной сети.
Также подрядчики продолжают выполнять гарантийные обязательства прошлого года. «Вятавтодор» полностью закончил гарантийный ремонт. «Гордормостстрой» отработал улицы Ульяновская, К. Маркса, Милицейская, Молодой Гвардии - на данных участках проводят ямочный ремонт и заделку примыканий колодцев.
Планируется, что на этой неделе к гарантийному ремонту участков трассы Киров-Русское приступит компания «АРПТ».
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