На улице Талица появились "лежачие полицейские".

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Работы были сделаны в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время в Кирове ремонтируется 29 участков. На улице Талица впервые обустроили 2 искусственные неровности - так называемые «лежачие полицейские»).

Сделано это в районе парка отдыха для безопасности: автостоянка находится напротив центра развлечений, и через дорогу переходит очень много детей. Сейчас водители будут снижать скорость в этом месте.

Напомним, что ул. Талица отремонтирована в границах от Проезжей до Боровицкой. В свою очередь ремонт ул. Боровицкой проведён от разворотного круга автобусов до знака «Киров».

Также началось фрезерование на автомобильной дороге от инфекционной больницы до ул. Пушкина в Нововятском районе. Ремонт проведут и на площадке весового контроля в с. Красное. Отметим, это один из самых крупных участков ремонта, его площадь - свыше 60 тыс. кв м.

Подрядчик работает еще на одной нововятской улице - Советской от ж/д переезда до ул. Парковая. «Гордормостстрой» ведёт работы по устройству выравнивающего и верхнего слоёв на улицах Верхосунской, Казанской, Заводской, Профсоюзной.

Также ремонтируют автодорогу на Учхоз от ул. Украинская до дома № 74 по ул. Советская в мкр. Чистые пруды. Заканчивается работа в переулке Крайнем. Здесь приступили к отсыпке обочин.

Не завершён ремонт участка улицы Милицейской - от ул. Урицкого до дома №3 по ул. Милицейской. На данном участке близко к поверхности проходят силовые кабели. Поэтому работы продолжатся только после согласования с «Горэлектросеть».

Улицу Милицейскую отремонтируют в соответствии с техзаданием на всём протяжении от Урицкого до Ленина, все съезды во дворы также обустроят.