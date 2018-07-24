В Кирове проверят шиномонтажные сервисы.

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Поводом для проверок стали свалки автомобильных покрышек, которые обнаружили активисты Общероссийского народного фронта и экологические инспекторы общественного контроля на территории г. Кирова.

По результатам рейда министерство охраны окружающей среды возбудило административное расследование.

Анализ ситуации показал, что вывоз отработанных автомобильных покрышек на стихийные свалки на территории областного центра участился. В министерстве считают, что организаторы свалок - небольшие сервисы по оказанию услуг населению по шиномонтажу.

Организация свалок автопокрышек грозит юрлицу штрафом до 250 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.