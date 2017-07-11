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Новости / Экономика

Кировским застройщикам предложили оценить уровень административных барьеров в регионе.

Вчера, 12:47 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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На сайте министерства строительства Кировской области в разделе «Деятельность/Информация для застройщиков» появилась анкета с вопросами.
 
Она оценит работу органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения. Предлагается оценить сроки предоставления тех или иных процедур, также выявить процедуры, которые не предусмотрены в сфере капитального строительства, утвержденными постановлениями правительства РФ.
 
Министерство предлагает ответить на вопросы застройщикам, получившим в 2018 году разрешение на строительство любого объекта капитального строительства.
 
Результаты опросов на сайте не публикуются. Контактные данные застройщика необходимы для оперативной связи, для уточнения информации, указанной в анкете.
 
Информация об объекте капитального строительства заполняется для установления фактов принуждения застройщиков прохождения процедур, не предусмотренных законодательством, которые проведены застройщиками по требованию органов местного самоуправления.
 
В примечании к ответам на вопросы необходимо указать случаи, когда органы местного самоуправления необоснованно отказывали в проведении процедуры.
 
Также обращение по вопросам, связанным с деятельностью министерства можно направить через интернет-приемную на сайте минстроя области.


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