Кировским застройщикам предложили оценить уровень административных барьеров в регионе.

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На сайте министерства строительства Кировской области в разделе «Деятельность/Информация для застройщиков» появилась анкета с вопросами.

Она оценит работу органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения. Предлагается оценить сроки предоставления тех или иных процедур, также выявить процедуры, которые не предусмотрены в сфере капитального строительства, утвержденными постановлениями правительства РФ.

Министерство предлагает ответить на вопросы застройщикам, получившим в 2018 году разрешение на строительство любого объекта капитального строительства.

Результаты опросов на сайте не публикуются. Контактные данные застройщика необходимы для оперативной связи, для уточнения информации, указанной в анкете.

Информация об объекте капитального строительства заполняется для установления фактов принуждения застройщиков прохождения процедур, не предусмотренных законодательством, которые проведены застройщиками по требованию органов местного самоуправления.

В примечании к ответам на вопросы необходимо указать случаи, когда органы местного самоуправления необоснованно отказывали в проведении процедуры.

Также обращение по вопросам, связанным с деятельностью министерства можно направить через интернет-приемную на сайте минстроя области.