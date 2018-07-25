Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды на территории Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района.
В п. Перекоп функционирует полигон ТБО, на котором осуществляет деятельность по утилизации мусора ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС».
В ходе проверки выяснилось, что у ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС» не оказалось для такого вида деятельности лицензии. В адрес руководителя ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС» было внесено представление, однако к настоящему моменту нарушения не устранены.
Кирово-Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о запрете эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района.
Решением Кирово-Чепецкого районного суда исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме. По ходатайству прокурора решение обращено к немедленному исполнению.
Решение суда не вступило в законную силу.
по информации прокуратуры Кировской области
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