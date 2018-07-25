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Новости / Экономика

В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

Сегодня, 09:57 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Перечень автомобилей, с которых нужно платить повышенный налог, ежегодно рас­ширяется.
 
Их количество выросло со 187 моделей в 2014 году до 1126 моделей в 2018-м.
 
В текущем году в Кировской области владельцам 426 легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей транспортный налог за 2017 год исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 на общую сумму более 9 млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей или на 22,6% больше, чем в предыдущем году.
 
В городе Кирове наиболее популярные дорогие легковые автомобили марок: Toyota Land Cruiser 200, BMW X6 xdrive, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLC 350.
 
Самый большой транспортный налог предъявлен владельцу автомобиля марки Bentley Continental GT мощностью двигателя 575 л.с.     
 
Для самостоятельного расчета транспортного налога можно воспользоваться интерактивным сервисом на сайте Федеральной налоговой службы «Налоговый калькулятор - Расчет транспортного налога» (необходимо выбрать соответствующие параметры).


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