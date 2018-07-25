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Новости / Экономика

Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

Сегодня, 13:25 | Просмотров: 224 | Версия для печати
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Уголовное дело расследуется Третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Кировской области.
 
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в период с 2007 года по 2015 год неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове.
 
Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению: земельный участок был продан представителям одной из строительных организаций г. Кирову.
 
В результате муниципальному образованию «Город Киров» был причинен ущерб в особо крупном размере - не менее 9 миллионов рублей.
 
В настоящее время следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области проводят многочисленные обыски, выемки, изымают документы, допрашивают лиц, обладающих для следствия важной информацией.
 
Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
Парк Победы появился в Кирове в начале 70-х годов прошлого века в районе улиц Ломоносова и Лепсе. До войны здесь располагалась д. Пахомьево.
 
Сейчас парк занимает большую территорию. Здесь находятся Вечный огонь и обелиск-стела, установлена военная техника, обустроены фонтан и детские площадки.
 


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