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Новости / Экономика

В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

Сегодня, 13:39 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение «О создании некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области».
 
Его главная задача - финансовая поддержка промышленных предприятий, планирующих выпуск новой продукции, расширяющих или модернизирующих уже действующее производство продукции гражданского назначения.
 
Финансовую поддержку в форме целевого займа фонд будет оказывать на условиях возврата и в рамках программ, утвержденных федеральным Фондом развития промышленности по системе софинансирования: 30% от суммы предоставляемых средств составят средства областного фонда и 70% – средства федерального.
 
Процентная ставка не превысит 5%.
 
Первые заемные средства планируют выдать в начале 2019 года. До этого времени любой субъект промышленности региона может обратиться в фонд за консультационной, информационной, логистической услугой, а также за проведением технической, финансовой, маркетинговой экспертизы.
 
- Льготное заемное федеральное финансирование позволит кировским предприятиям производить инновационные отечественные продукты и аналоги передовых международных разработок. Кроме того, фонд позволит повысить конкурентоспособность кировской продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках и, как следствие, увеличить налогооблагаемую базу региона, - подчеркнул заместитель председателя правительства области Максим Кочетков.


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