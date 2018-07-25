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Новости / Экономика

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

Сегодня, 17:30 | Просмотров: 101 | Версия для печати
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Участки были выбранные кировчанами в ходе рейтингового голосования.
 
По итогам аукциона производить ремонт 20 участков тротуарной сети будет подрядная организация «Гордормостстрой».
 
Финансирование будет выделено в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Приступить к работам подрядчик планирует в первой декаде августа.
 
Очерёдность работ будет определена в ближайшее время.
 
В целом на благоустройство пешеходных зон планируется направить свыше 51 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в срок до 30 сентября.


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