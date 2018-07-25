В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

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Участки были выбранные кировчанами в ходе рейтингового голосования.

По итогам аукциона производить ремонт 20 участков тротуарной сети будет подрядная организация «Гордормостстрой».

Финансирование будет выделено в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Приступить к работам подрядчик планирует в первой декаде августа.

Очерёдность работ будет определена в ближайшее время.

В целом на благоустройство пешеходных зон планируется направить свыше 51 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в срок до 30 сентября.