В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.
Участки были выбранные кировчанами в ходе рейтингового голосования.
По итогам аукциона производить ремонт 20 участков тротуарной сети будет подрядная организация «Гордормостстрой».
Финансирование будет выделено в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Приступить к работам подрядчик планирует в первой декаде августа.
Очерёдность работ будет определена в ближайшее время.
В целом на благоустройство пешеходных зон планируется направить свыше 51 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в срок до 30 сентября.
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