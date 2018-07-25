В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

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С 1 января 2018 года вступил в силу закон о ежемесячных выплатах из средств материнского (семейного) капитала.

Они предусмотрены на второго ребенка, родившегося (усыновленного), начиная с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом до 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.

В Кировской области этот размер составляет 15 238,5 руб.

При обращении в Пенсионный фонд суммы выплат подтверждаются соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, то можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

С начала 2018 года в Кировской области принято 172 заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

На сегодняшний день уже 136 семей получают ежемесячные выплаты из МСК.