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Новости / Экономика

По решению суда приостановлена работа полигона ТБО в Перекопе.

Сегодня, 09:26 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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Судебное решение было принято по иску Кирово-Чепецкой городской прокуратуры к ООО «ПромЭкоСервис».
 
Предприятие эксплуатировало объект в п. Перекоп, не имея лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов.
 
Исполнительный лист о приостановлении работы полигона поступил на исполнение в Кирово-Чепецкий межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Кировской области.
 
Судебным приставом-исполнителем составлен акт совершения исполнительных действий о том, что ворота на полигон закрыты, дорога загорожена бетонными блоками.
 
Также руководителю предприятия вручено предупреждение  об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
 
Судебные приставы с установленной законом периодичностью будут контролировать исполнение судебного решения в части запрета деятельности полигона ТБО до получения предприятием необходимой для работы лицензии.


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