В Кирове проверили работу Центрального рынка.

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Глава администрации г. Кирова Илья Шульгин подверг критике руководство Центрального рынка.

Сити-менеджер побывал на рынке с внеплановой проверкой, чтобы оценить ситуацию глазами обычного покупателя.

Напомним, в конце прошлого года перед руководством Центрального рынка поставили задачу: качественно изменить условия и для продавцов, и для покупателей - привести в порядок территорию рынка, торговые площадки, обеспечить соблюдение санитарных норм, расширить ассортимент продукции за счёт предоставления мест вятским фермерским хозяйствам.

- То, что я увидел в минувшую субботу, лучше оставить без комментариев, - сказал Илья Шульгин. - Уже на входе резкий неприятный запах отбил всякое желание что-либо покупать здесь. С момента нашей декабрьской встречи с руководством рынка не изменилось ничего, кроме погоды. Не выполнена ни одна из договорённостей. Рынок по-прежнему в грязи, по-прежнему условия для торговли не выдерживают никакой критики, ассортимент продукции по-прежнему стремится к нулю.

Илья Шульгин поручил своему первому заместителю Александру Ященко провести ещё одну встречу с нынешним руководящим составом Центрального рынка, которая станет последней, если за август и сентябрь видимых изменений в крупнейшей торговой точке города не произойдет.