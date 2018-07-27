В Кировской области выявили крупное мошенничество при поставках топлива.

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Следственной частью СУ УМВД России по Кировской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей г. Кирова, занимающихся предпринимательской деятельностью и оказанием юридических услуг.

Они обвиняются в совершении покушения на хищение путем обмана денежных средств в сумме 17 млн. рублей, принадлежащих сельхозкооперативу в Сунском районе.

По версии следствия, двое граждан имитировали сделку по поставке в адрес СПК топлива на сумму более 17 млн. рублей от имени зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге фирмы.

Затем фиктивные документы по этой мнимой сделке были представлены в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга с исковым заявлением к СПК о взыскании денежных средств в сумме 17 млн. рублей.

Один из обвиняемых предложил свои услуги юриста председателю сельскохозяйственного кооператива для представления интересов в суде. Однако, получив полномочия, совершил действия вопреки интересам нанимателя, признав необоснованные исковые требования. Выданный арбитражным судом исполнительный лист представил в банк с целью завладения находящихся на счетах СПК денежными средствами.

В настоящее время следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.

Всех, кто располагает такой информацией, полиция просит обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области по телефонам: 58-83-50; 58-84-34.

Ну а работники ПСПК «Краснопольский» Сунского района написали письмо с благодарностью в адрес сотрудников Следственного управления УМВД.

по информации УМВД по Кировской области