В областном правительстве обсудили проблемы погашения долгов по зарплате на ряде предприятий.

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В правительстве Кировской области состоялось заседание областной координационной межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты, а также ликвидации ее задолженности.

На заседании обсуждались меры, принимаемые для погашения задолженности по заработной плате на ОАО «Сосновский судостроительный завод», ООО «КБФ Групп», ЗАО «Котельничский мачтопропиточный завод» и МУП «Уржумское ПАТП».

Общая задолженность на этих предприятиях перед 350 работниками превышает 27 млн рублей.

Причины проблемы - дебиторская задолженность за оказанные услуги и выполненные работы, а также снижение объема заказов, переориентация рынков сбыта и недостаток оборотных средств. В связи с чем в ОАО «Сосновский судостроительный завод», ООО «КБФ Групп», ЗАО «Котельничский мачтопропиточный завод» введена процедура банкротства - наблюдение.

По итогам заседания руководителям, учредителям организаций рекомендовали принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по заработной плате работникам.

Решением комиссии прокуратуре Кировской области, государственной инспекции труда в Кировской области рекомендовано продолжить контроль ситуации с выплатой заработной платы в организациях области.