В Кировской области дополнительно отремонтируют 9 участков дорог.

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По результатам торгов на выполнение работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 84 млн рублей.

Средства будут направлены на ремонт еще 9 объектов. Это дороги в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

В частности, на сэкономленные деньги дополнительно отремонтируют с 7-го по 12,2 километры Южного обхода Кирова. Также в ближайшее время в порядок приведут:

- участок трассы Киров - Русское протяженностью 0,238 км, контракт на сумму 3 млн 957 тысяч рублей;

- ул. Полевую от дороги Киров - Русское до деревни Мараки протяженностью 0,76 км -6,037 млн рублей;

- ул. Стахановскую от ул. Чернышевского до ул. Добролюбова и от ул. Крупской до ул. Орджоникидзе протяженностью 0,42 км - 4 млн 204 тысячи рублей;

- ул. Мира от дома №3 до ул. Конституции протяженностью 0,22 км - 4 млн 635 тысяч рублей;

- ул. Порошинскую от ул. Боровицкой до ул. Спортивной протяженностью 0,176 км - 1 млн 646 тысяч рублей.

- Октябрьский проспект от ул. Спасская до ул. Воровского (четная сторона) протяженностью 0,91 км - 19 млн 369 тысяч рублей.

В Кирово-Чепецке дополнительно отремонтируют участок улицы Карла Маркса от ул. Созонтова до д. № 6 по Карла Маркса. В Слободском работы пройдут на ул. Свердлова от ул. Ленина до Слободского макаронно-кондитерского комбината.

На сегодня после дорожного ремонта в эксплуатацию ввели 40 объектов в Кировской области, из них 28 объектов в Кирове (32,3 км), 10 - в Слободском (8,7 км), два на региональной или межмуниципальной сети - в 3,5 км.

До 1 июля планируется принять еще 23 участка.

В рамках планового ремонта и содержания региональных и межмуниципальных дорог сданы 7 участков трасс в городском округе Кирова, Белохолуницком, Вятскополянском, Омутнинском и Зуевском районах.

В целом по измененному проекту программы комплексного развития транспортной инфраструктуры кировской городской агломерации в 2018 году отремонтируют более 126 км дорожного полотна.