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Новости / Экономика

В Кировской области выявлено 56 фактов сбыта поддельных денежных купюр.

Сегодня, 14:15 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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За 6 месяцев 2018 года на территории Кировской области было зарегистрировано 56 преступлений, связанных с изготовлением, сбытом поддельных денег, в том числе в Кирове - 38 преступлений.
 
В Слободском районе полицейские провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра», ходе которого с персоналом торговых точек отрабатывались действия при выявлении поддельных денежных банкнот.
 
Проверка прошла и в федеральных, и в районных торговых сетях, и в отдельных торговых точках.
 
Несмотря на регулярную разъяснительную работу, в некоторых случаях работники магазинов не обращали внимания на признаки подлинности банкнот. А в случаях, когда появлялись сомнения в подлинности денег, персонал не предпринимал должных мер по задержанию подозрительных лиц и информированию об этом полиции.
 
Добавим, что в этом году уже были выявлены первые попытки сбыть фальшивые купюры номиналом 2000 рублей. "Фальшивомонетчик" напечатал их на цветном принтере.
 
Руководству и службам безопасности торговых точек полицейские направят письма с требованиями провести с персоналом инструктажи по действиям в подобных ситуациях.
 
Полиция еще раз напоминает, что не стоит пытаться сбыть поддельную денежную купюру.
 
Сбытчик несет уголовную ответственность по статье 186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, если те же деяния совершены в крупном размере - лишение свободы на срок до 12 лет.
 
О выявлении денежного знака, вызывающего сомнения в своей подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД по телефону 02 (102 - с мобильного телефона).
 
по информации УМВД по Кировской области


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