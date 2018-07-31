В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

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О перспективе строительства такой трассы сообщил глава администрации г. Кирова Илья Шульгин на выездном совещании по вопросам хода строительства путепровода в Чистые пруды.

- В 2019 году мы должны ввести в эксплуатацию путепровод - и качество работы подрядчика, и объемы финансирования позволяют говорить об этом с уверенностью, - отметил Илья Шульгин. - А затем будем двигаться по пути дальнейшего развития территорий. Есть планы соединить автотрассой Чистые пруды с Радужным и с Южным обходом.

Глава администрации города также обратил внимание на то, что жители домов, расположенных рядом с зоной строительства, неоднократно жаловались в социальных сетях на неудобства, связанные с нарушенным благоустройством на придомовой территории, отсутствием тротуаров.

Как пояснил Сергей Евдокимов, восстановление придомовых территорий по улице Попова будет выполнено в текущем году.

Илья Шульгин обратился ко всем жителям города с просьбой с пониманием относиться к процессам, связанным с возведением объекта:

- Любая большая стройка так или иначе нарушает привычный распорядок, доставляет те или иные неудобства. Однако после сдачи путепровода «бонусы» для жителей микрорайона, да и всего города будут очень ощутимыми. Подрядчик, который строит путепровод, - ответственный, зарекомендовавший себя на множестве объектов. И в следующем году, помимо завершения путепровода со всеми развязками и съездами, будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение всей прилегающей территории.