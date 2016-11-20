В Кировской области будут судить "лесных" мошенников.

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Следственной частью СУ УМВД России по Кировской области направлено в суд уголовное дело в отношении двух предпринимателей, обвиняющихся в мошенничестве.

Один из них в бизнес-кругах представлялся крупным лесозаготовителем. Мужчина вошел в доверие к четверым жителям г. Мураши и пообещал поставки хвойного пиловочника в больших объемах.

На деле такая древесина на его делянке отсутствовала. В качестве предоплаты мужчина получил 1 млн. 550 тыс. рублей. Но заказчики обещанную древесину так и не получили.

В другом эпизоде мужчина привлек в "лесной бизнес" свою сожительницу, также зарегистрированную как индивидуальный предприниматель. В Интернете сообщники разместили ложные сведения о том, что она является прямым арендатором лесных участков и имеет все необходимое для заготовки древесины в больших объемах.

Криминальный дуэт пообещал заказчикам поставить высокосортный березовый фанкряж, но фактически такой возможности "бизнесмены" не имели. В качестве предоплаты они получили 1 млн. 440 тысяч рублей, из которых 1 млн. 200 тыс. рублей были похищены.

В дальнейшем сожители учредили еще одну "фирму" и получили от организации из Санкт-Петербурга денежные средства в сумме 8 млн. рублей. Предприятие получило заказанный товар частично. Основная часть денег – 5 млн. 800 тыс. рублей - были похищены и использованы сожителями на личные нужды.

Криминальная пара была задержана в феврале 2017 года.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, его сожительнице –2-х преступлений по этой же статье. Предусмотренное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.

по информации УМВД по Кировской области