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Новости / Экономика

В Кирове продолжается ремонт на 28 улицах.

Вчера, 12:45 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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В 2018 году в рамках федерального проекта работа проводится на участках, где ремонта не было несколько десятилетий.
 
Уже приняты улицы Луганская, Александра Невского, Причальная, Рухлядьева, Профсоюзная и переулок Парковый в Нововятском районе. Эти дороги ждали ремонта по 20-30 лет.
 
Сейчас продолжается ремонт улицы Верхосунской, на состояние которой поступало много жалоб. Её отремонтируют на участке от детского сада №146 до ул. Нагорной. Площадь участка - 6690 кв м.
 
Ремонтируют и находящуюся рядом ул. Хлыновскую. Работы выполнены на 90%.
 
На 30 % выполнена укладка верхнего слоя на автодороге на Учхоз от ул. Украинская до дома № 74 по ул. Советская мкр. Чистые Пруды. Ведется ремонт автодороги от инфекционной больницы до ул. Пушкина в Нововятском районе.
 
На ул. Советской Нововятского района завершили обустройство съездов и парковочных карманов.
 
На сегодняшний день в Кирове в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в эксплуатацию принято 30 участков, общей протяженностью 32 км.


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