Министр экономразвития Наталья Кряжева побывала в Кирово-Чепецке

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Строительство небольшого участка дороги в Кирово-Чепецке поможет экономическому развитию всего региона. Сегодня на объекте побывал министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева.





Плохая дорога на Западном проезде препятствует развитию предприятия. "Вяткаплитпром" выпускает древесные плиты. Производитель хорошо известен даже за пределами Кировской области. Из-за плохой дороги сюда трудно подъехать, а готовая продукция может деформироваться в процессе перевозки. Если положить на грунтовку асфальт, то можно решить многие проблемы.





НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Это позволит повысить качество продукции, которая поставляется по этой дороге. Часть из этой продукции - она экспортная. Качество экспортной продукции это нужно, важно. Мы должны работать и над расширением и рынков сбыта и ассортимента продукции. Без качества добиться этих параметров просто невозможно».





Министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона, посетила предприятие и обсудила дальнейшие перспективы. Наталья Кряжева поддержала проект ремонта. Асфальтирование одного километра дороги позволит решить существующие проблемы, а также поспособствует расширению производства «Вяткаплитпром» и в целом развитию промышленности в моногороде.





ЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:

«Мы прекрасно понимаем, что промышленная площадка города Кирова-Чепецка, в части как раз той, она очень привлекательно для инвесторов. И строительство дороги тоже очень важно в этом направлении».





В реконструкции дороги заинтересован и город, и регион. Стоимость проекта - сорок три с половиной миллиона рублей. Основную нагрузку должен взять на себя фонд по развитию моногородов.





СЕРГЕЙ ЗОТИН, ДИРЕКТОР КОГКУ "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":

«Обычно процент бывает 95 на 5. Т.е. 95 процентов софинансирование фонда моногородов, 5 процентов - это регион должен обеспечить. Этот проект несомненно важен».





Сейчас власти Кирово-Чепецка собирают необходимые документы, чтобы получить финансирование. Реконструкция дороги на Западном проезде должна начаться в следующем году.