Директора АО «Чимбулатский карьер» обвиняют в присвоении денежных средств предприятия.

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Советским МСО СУ СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из коммерческих обществ Кировской области по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году директор акционерного общества «Чимбулатский карьер» узнал, что на территории предприятия в Советском районе находятся 4 неучтенных цементных силоса.

Он решил оформить по документам фиктивное их новое приобретение и присвоить денежные средства. Обвиняемый заключил фиктивный договор поставки на указанные силосы цементные с одним из бизнесменов.

В апреле 2017 года со счета АО была проведена оплата в размере 1,8 миллиона рублей за якобы поставленные силосы. В дальнейшем обвиняемый денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Советского района Кировской области. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и возместил ущерб, нанесенный АО «Чимбулатский карьер».

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области