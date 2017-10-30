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Новости / Экономика

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

Вчера, 16:46 | Просмотров: 250 | Версия для печати
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Совместные мероприятия, проведенные органами прокуратуры и исполнительной власти региона, способствовали активизации процесса строительства многоэтажного жилого дома № 39 корп. 3, расположенного по ул. Сурикова города Кирова.
 
Срок его передачи участникам долевого строительства был назначен на 4 квартал 2015 года.
 
Но в течение 2015 года организация-застройщик резко снизила темпы работы, в связи с чем прокуратурой района руководителю АО «Северовостокэнгергострой» неоднократно вносились представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона.
 
Также прокуратурой района было выявлено, что генеральный директор коммерческой компании в период с января 2013 по апрель 2017 года заключил с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму более 183 млн. рублей. Распоряжаясь денежными средствами, обвиняемый потратил на строительство дома только 130 млн. рублей.
 
По материалам прокурорской проверки следователем УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).
 
В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
 
Добавим, что с момента выявления факта снижения темпов строительства прокуратура района и представители регионального министерства строительства и ЖКХ регулярно проводили совещания с приглашением застройщика и подрядчиков, а также ресурсоснабжающих организаций. Комплексные совместные мероприятия прокуратуры и минстроя способствовали активизации процесса строительства и введению дома в эксплуатацию с 1 августа 2018 года.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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