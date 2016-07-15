ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

03 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4549
EURO: 73.4744
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 105 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировская область получит 73,1 млн на мероприятия областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда.
 
Соответствующее решение было принято 1 августа на заседании правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
 
Софинансирование из областного бюджета составит 24,9 млн рублей.
 
Средства будут направлены 5 муниципальным образованиям: Белохолуницкому, Кирсинскому и Омутнинскому городским поселениям, Кирово-Чепецку и Слободскому.
 
Деньги пойдут на оплату заключенных контрактов в рамках программы по заявке 2018 года. Ранее в область уже поступили средства Фонда в размере 369 млн 400 тысяч рублей, общий объем заявки 2018 года за счет средств Фонда составляет 814 млн 500 тысяч рублей.
 
В настоящее время в приобретенные на рынке жилья квартиры переселены 92 человека. Всего до конца 2018 года из аварийных домов должны переехать 1947 граждан.
 
Программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» реализуется в регионе с 2013 года. С начала ее работы были переселены 7122 человека. Это 76% от всех граждан, которых планируется обеспечить новым жильем в рамках программы по переселению.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

17:47 03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Воспитанник "Олимпии" возглавил МХК "Капитан".

17:41 03.08.2018


Воспитанник "Олимпии" возглавил МХК "Капитан".

Семья из Зуевского района стала победителем всероссийского конкурса.

16:50 03.08.2018


Семья из Зуевского района стала победителем всероссийского конкурса.

Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.

15:35 03.08.2018


Кировские футболисты участвуют в чемпионате мира.

В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

15:23 03.08.2018


В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

В Кирово-Чепецке пенсионерка подожгла своего собутыльника.

15:10 03.08.2018


В Кирово-Чепецке пенсионерка подожгла своего собутыльника.

В Кирово-Чепецке сотрудник ИК-5 попался на взятке.

15:01 03.08.2018


В Кирово-Чепецке сотрудник ИК-5 попался на взятке.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кочуровском парке открылся книжный кемпинг

15:34 03.08.2018


В Кочуровском парке открылся книжный кемпинг

Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»

15:17 03.08.2018


Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»

В Гнусино открыли детскую площадку

15:13 03.08.2018


В Гнусино открыли детскую площадку

В библиотеке «Маяк» открылась «Мастерская радости»

11:42 03.08.2018


В библиотеке «Маяк» открылась «Мастерская радости»

В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

11:10 03.08.2018


В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане покидают аварийное жильё

15.07.2016


Кировчане покидают аварийное жильё

Фонд ЖКХ направит в Кировскую область ещё 47 млн. рублей

23.12.2014


Фонд ЖКХ направит в Кировскую область ещё 47 млн. рублей

Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Кировской области ещё более 88 млн. рублей

25.11.2014


Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Кировской области ещё более 88 млн. рублей

Кировская область получила 63 млн. рублей из Фонда ЖКХ

18.11.2015


Кировская область получила 63 млн. рублей из Фонда ЖКХ

Средства на переселение граждан из аварийного жилья

16.04.2015


Средства на переселение граждан из аварийного жилья

В Кировской области направят 1 млрд рублей на завершение программы по расселению из аварийного жилья.

21.03.2018


В Кировской области направят 1 млрд рублей на завершение программы по расселению из аварийного жилья.

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

27.07.2018


В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх