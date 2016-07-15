В Кировской области на переселение из аварийного жилья направят 98 млн рублей.

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Кировская область получит 73,1 млн на мероприятия областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда.

Соответствующее решение было принято 1 августа на заседании правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Софинансирование из областного бюджета составит 24,9 млн рублей.

Средства будут направлены 5 муниципальным образованиям: Белохолуницкому, Кирсинскому и Омутнинскому городским поселениям, Кирово-Чепецку и Слободскому.

Деньги пойдут на оплату заключенных контрактов в рамках программы по заявке 2018 года. Ранее в область уже поступили средства Фонда в размере 369 млн 400 тысяч рублей, общий объем заявки 2018 года за счет средств Фонда составляет 814 млн 500 тысяч рублей.

В настоящее время в приобретенные на рынке жилья квартиры переселены 92 человека. Всего до конца 2018 года из аварийных домов должны переехать 1947 граждан.

Программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» реализуется в регионе с 2013 года. С начала ее работы были переселены 7122 человека. Это 76% от всех граждан, которых планируется обеспечить новым жильем в рамках программы по переселению.