В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

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44-летняя жительница Кировской области была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде было установлено, в течение 2017 года сотрудница ПАО «Сбербанк России» подделывала документы и проводила фиктивные кассовые операции.

В итоге были похищены более 100 тыс. рублей, принадлежащих двоим вкладчикам кредитной организации. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил бывшему менеджеру банка наказание в виде условного осуждения сроком 1 год с испытательным сроком 1 год 4 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области