В Кировской области сдали в эксплуатацию около 70 км отремонтированных дорог.

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Это 35 участков трасс - в Кирове, 10 объектов - в Слободском и 4 - на региональной или межмуниципальной сети. Кроме того, на сэкономленные по результатам торгов средства в размере 84 млн 170 тысяч рублей дополнительно приведут в порядок еще 9 объектов в кировской городской агломерации.

Это дороги в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

Кировская городская агломерация. В течение недели планируется приемка участка автодороги по ул. Вятская Набережная в Кирово-Чепецке и на проезжей части проспекта Гагарина в Слободском.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на этой неделе в Кирове запланированы следующие работы:

- фрезерование на трассе Костино-Пестовы-Сосновый (АБЗ-Оричи);

- укладка выравнивающего слоя из щебня на улице Пролетарской (АБЗ-Оричи);

- укладка выравнивающего и верхнего слоев на автодороге от инфекционной больницы до ул. Пушкина в Нововятском районе (ВАД);

- фрезеровочные работы на улицах Мира, Монтажников, Конева, Металлистов (ГДМС);

- укладка верхнего слоя на улицах Казанская, Профсоюзная (ГДМС);

- обустройство нижнего слоя на участках улиц Казанской, Профсоюзной, Красноармейской, Мира, Монтажников и Металлистов (ГДМС),

В начале недели приемочная комиссия прошла на трех объектах: в городском округе Кирова (с 26,5 по 27-й и с 27,3 по 27,8 километры автодороги Киров - Стрижи - Оричи), в Зуевском районе (автодорога Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской республики) и Вятскополянском районе (автодорога Сосновка-Усть-Люга-Кизнер).

В Кирове на улице Ульяновской подрядчик приступил к проведению гарантийного ремонта. Улицу ремонтировали в 2016 году в рамках муниципального контракта.

Работы по гарантийному ремонту начались 3 августа. Однако уже на следующий день в одной из соцсетей появился критический пост: «Вместо фрезерования...ГДМС пригнал битумовозку с камешками и брызнул...дыры в асфальте остались без внимания...». Автор делает вывод, что всё так и останется.

Как пояснил генеральный директор ГДМС Леонид Лобов, ремонт улицы Ульяновской ведётся различными методами.



- Вначале мы применили струйно-инъекционный метод, с помощью которого устраняются выбоины шириной до 10-15 сантиметров. Фрезерование в этом случае не требуется.

Разрушения дорожного полотна на участке между улицами Юровской и Энтузиастов будут устранять по-другому. Там будет проводиться фрезерование на всю ширину проезжей части и полноценная укладка асфальта.

Гарантийный ремонт Ульяновской будет завершен до конца августа, если не помешают погодные условия. Напомним, ремонт в рамках гарантийных обязательств ведётся за счёт средств подрядчика.