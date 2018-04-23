Участниками программы переселения в Кировскую область стали 35 человек.

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На заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом были рассмотрены семь заявлений от граждан, желающих переехать в регион.

В итоге члены комиссии вынесли положительное решение для пятерых претендентов.

В их числе были граждане Украины: продавец, тракторист-машинист широкого профиля, токарь 3 разряда, а также пекарь 4 разряда из Молдовы и лингвист из Казахстана.

Двум кандидатам было отказано по причине отсутствия востребованной профессии.

В целом с начала реализации программы добровольного переселения в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом, было принято 18 заявлений.

По итогам трех заседаний межведомственной комиссии участниками программы стали 35 человек, в том числе 12 заявителей и 23 члена их семей. До конца 2018 года на постоянное место жительства в Кировскую область планируют переселить не менее 75 соотечественников и членов их семей.