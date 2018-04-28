Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

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Жительница мкр. Радужный, 1981 г.р. планировала получить займ в размере 500 тысяч рублей.

Девушка нашла в интернете несколько кредитных организаций и отправила заявки.

Вскоре ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что его организация готова выдать ей необходимый займ. Но для этого кировчанка должна оплатить страховку и услуги курьера, который доставит деньги.

Доверчивая женщина перевела "банку" 62700 рублей. Но в итоге никакого кредита не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что преступник звонил с телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области