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Новости / Экономика

Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

Вчера, 14:52 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Жительница мкр. Радужный, 1981 г.р. планировала получить займ в размере 500 тысяч рублей.
 
Девушка нашла в интернете несколько кредитных организаций и отправила заявки.
 
Вскоре ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что его организация готова выдать ей необходимый займ. Но для этого кировчанка должна оплатить страховку и услуги курьера, который доставит деньги.
 
Доверчивая женщина перевела "банку" 62700 рублей. Но в итоге никакого кредита не получила.
 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что преступник звонил с телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.
 
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.
 
по информации УМВД по Кировской области


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