В Кирове продолжается ремонт девяти улиц.

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Дорожники продолжают работу на 9 участках проекта «Безопасные и качественные дороги».

4 из них находятся в Нововятском районе. КОГП «Вятавтодор» приступил к устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на автомобильной дороге от инфекционной больницы до ул. Пушкина (с участком весового контроля в с. Красное).

На ул. Декабристов в Нововятске выполняется расширение проезжей части, на ул. Льва Толстого на 50% выполнено устройство обочин.

На ул. Лесной завершена укладка выравнивающего и верхних слоёв.

Продолжаются работы на автодороге Костино-Пестовы-Сосновый. В настоящее время на участке длиной почти 4 км на треть выполнено устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15. АО «Гордормостстрой» работает на улицах Некрасова (устройство выравнивающего слоя), Олега Кошевого (завершение фрезерования), Пугачева и Казанской (устройство выравнивающего слоя).

Начался ремонт тротуаров и грунтовых дорог. Всего в работе у дорожников находится 27 участков. Большинство из них уже готовят к сдаче.

На сегодня в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» в Кирове принято 35 улиц.