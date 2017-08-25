В Кировской области усилят борьбу с фальсификатом

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Противостоять фальсификатам, которые то и дело появляются на прилавках кировских магазинов, поможет соглашение, подписанное сегодня между федеральными ведомствами и правительством региона.





По статистике в России чаще всего объектами контрафакта являются лекарства, алкоголь, табачная продукция, одежда, обувь и автозапчасти. При этом доля незаконного оборота таких товаров в некоторых секторах доходит до 40%. Эксперты уверены, контрафакт и фальсификат разваливают рынок. Ставку недобросовестные продавцы делают на дешевизну - покупатели часто попадают в ловушку низких цен.





НАДЕЖДА СКОПИНА, ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ:

«Честно говоря, юбка, которая стоит 300 р , это 100 процентный контрафакт. Хорошая ткань и качественный пошив не может так дешево стоить».





На региональном уровне с фальсификатом борются и федеральные ведомства в лице Роспотребнадзора и ФАС, и общественные организации по защите прав потребителей. Сегодня и те, и другие объединились с правительством области и подписали шестистороннее соглашение о взаимодействии.





ВЛАДИМИР ЁЛШИН, ДИРЕКТОР ФБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":

« В данном соглашении мы будем уделять внимание работе не только с фальсификатом и контрафактом, но еще и некачественной продукции. Это очень важно при осуществлении госзакупок. Своей работой мы поставим преграду поставкой некачественных товаров».





Один из способов победить фальсификат - дать возможность добросовестным производителям заявить о себе. В этом поможет пилотный проект "Национальная система сертификации" - он стартовал в регионе в прошлом году. Это своего рода знак качества, который может получить предприятие, доказав высокий уровень качества своей продукции.





МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Участников, которые получили сертификаты качества, есть признание федерального центра, где именно кировская продукция занимает особое внимание».





В Правительстве области вручили первые сертификаты "Национальной системы сертификации". Большинство - 18 сертификатов, досталось предприятиям по производству молока и молочной продукции, на втором месте пекарные и кондитерские изделия.